В Индии рухнул жилой дом: десять человек погибли

В западной части Индии, в городе Бхиванди, который входит в агломерацию Большого Мумбаи, сегодня рухнуло трехэтажное жилое здание. В результате обвала дома погибли по меньшей мере десять человек.

Об этом сообщает телеканал NDTV.

По информации канала, под завалами оказались 25 человек. Предварительно, 31 человека удалось спасти. Местные жители помогали после инцидента и смогли спасти по меньшей мере 20 человек.

На месте происшествия работают пожарные, спасатели и полиция.

Как пишет NDTV, это здание было построено 40 лет назад, в нем проживало примерно 20 семей.

Напомним, 25 августа сообщалось, что на западе Индии, в городе Махад, в 165 км к югу от Мумбаи, рухнуло пятиэтажное здание, в результате чего в ловушке под обломками оказались по меньшей мере 100 человек.

Старые конструкции и незаконные постройки в Индии часто приводят к обрушениям. Как правило, это происходит во время проливного дождя.

В начале августа в городе Вишахапатнам индийского штата Андхра-Прадеш 11 рабочих погибли из-за падения подъемного крана. Они занимались его установкой.