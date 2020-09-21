ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Индии рухнул жилой дом: десять человек погибли

Автор: Артур Родивилов

В западной части Индии, в городе Бхиванди, который входит в агломерацию Большого Мумбаи, сегодня рухнуло трехэтажное жилое здание. В результате обвала дома погибли по меньшей мере десять человек.

Об этом сообщает телеканал NDTV.

По информации канала, под завалами оказались 25 человек. Предварительно, 31 человека удалось спасти. Местные жители помогали после инцидента и смогли спасти по меньшей мере 20 человек.

На месте происшествия работают пожарные, спасатели и полиция.

Самые читаемые новости

Как пишет NDTV, это здание было построено 40 лет назад, в нем проживало примерно 20 семей.

Напомним, 25 августа сообщалось, что на западе Индии, в городе Махад, в 165 км к югу от Мумбаи, рухнуло пятиэтажное здание, в результате чего в ловушке под обломками оказались по меньшей мере 100 человек.

Старые конструкции и незаконные постройки в Индии часто приводят к обрушениям. Как правило, это происходит во время проливного дождя.

В начале августа в городе Вишахапатнам индийского штата Андхра-Прадеш 11 рабочих погибли из-за падения подъемного крана. Они занимались его установкой.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Индияобрушение дома