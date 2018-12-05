В Индии в результате взрыва в аэрокосмическом центре погиб один человек

В Индийском научном институте сообщили, что ведется расследование инцидента

В среду, 5 декабря, в городе Бангалор (Индия) взорвался баллон с водородом в аэрокосмическом центре, в результате чего погиб один человек. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на The Times of India.

Сообщается, что в результате взрыва пострадали три человека. Отмечается, что погиб научный сотрудник аэрокосмического центра.

В Индийском научном институте сообщили, что ведется расследование инцидента.

Напомним, сегодня, 5 декабря, в Италии в коммуне Риете в результате взрыва на автозаправке погибли по меньшей мере два человека.

По предварительным данным, причиной пожара и последовавшего за ним взрыва стал загоревшийся бензовоз. Бензовоз взорвался в момент, когда пожарные боролись с огнем.

Добавим, что ранее в железнодорожном туннеле между Неаполем и Салерно ночью 16 ноября взорвалась цистерна.

Ночью в туннеле проводились профилактические работы. В результате взрыва также загорелся автомобиль рабочих. В результате пожара пострадали пятеро ремонтников. Состояние одного из них крайне тяжелое.