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В Индии в результате взрыва в аэрокосмическом центре погиб один человек

Новости » Происшествия    05.12.2018 - 20:25
В Индии в результате взрыва в аэрокосмическом центре погиб один человек
Фото: скорая помощь (wikimedia.org)

В Индийском научном институте сообщили, что ведется расследование инцидента

В среду, 5 декабря, в городе Бангалор (Индия) взорвался баллон с водородом в аэрокосмическом центре, в результате чего погиб один человек. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на The Times of India.

Сообщается, что в результате взрыва пострадали три человека. Отмечается, что погиб научный сотрудник аэрокосмического центра.

В Индийском научном институте сообщили, что ведется расследование инцидента.

Напомним, сегодня, 5 декабря, в Италии в коммуне Риете в результате взрыва на автозаправке погибли по меньшей мере два человека. 

По предварительным данным, причиной пожара и последовавшего за ним взрыва стал загоревшийся бензовоз. Бензовоз взорвался в момент, когда пожарные боролись с огнем.

Добавим, что ранее в железнодорожном туннеле между Неаполем и Салерно ночью 16 ноября взорвалась цистерна

Ночью в туннеле проводились профилактические работы. В результате взрыва также загорелся автомобиль рабочих. В результате пожара пострадали пятеро ремонтников. Состояние одного из них крайне тяжелое.

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