В Індії в результаті вибуху в аерокосмічному центрі загинула одна людина

В Індійському науковому інституті повідомили, що ведеться розслідування інциденту

У середу, 5 грудня, в місті Бангалор (Індія) вибухнув балон з воднем в аерокосмічному центрі, в результаті чого загинула одна людина. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на The Times of India.

Повідомляється, що в результаті вибуху, постраждали три людини. Відзначається, що загинув науковий співробітник аерокосмічного центру.

В Індійському науковому інституті повідомили, що ведеться розслідування інциденту.

Нагадаємо, сьогодні, 5 грудня, в Італії в комуні Риете в результаті вибуху на автозаправці загинули щонайменше дві людини.

За попередніми даними, причиною пожежі і вибуху став бензовоз, який загорівся. Вибухнув бензовоз в момент, коли пожежники боролися з вогнем.

Додамо, що раніше в залізничному тунелі між Неаполем і Салерно вночі 16 листопада вибухнула цистерна. У той час в тунелі тривали профілактичні роботи. Унаслідок вибуху також загорівся автомобіль робітників. В результаті пожежі постраждали п'ятеро ремонтників. Стан одного з них вкрай важкий.