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В Індії в результаті проливних дощів загинули 30 людей

Новини » Надзвичайні події    02.07.2019 - 16:39
В Індії в результаті проливних дощів загинули 30 людей
Ілюстративне фото (timesofindia.indiatimes.com)

У деяких районах Індії випало близько 40 см опадів

В Індії в результаті сильних дощів обвалилися стіни деяких будинків, в результаті чого загинули 30 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомляється, через дощ біля Мумбаї на пагорбі в Маладі обвалилася стіна і впала на дому. В результаті інциденту загинула 21 людина. У містечку Калян обвалилася стіна школи, в результаті чого загинули 3 людини. Ще шестеро загинули через обвал стіни в місті Пуна. У суботу, 29 червня, за аналогічних інцидентів загинули 15 осіб.

Зазначимо, щорічно з червня по вересень Індія зустрічається з сезоном мусонів, через що трапляються смертельні випадки в результаті обвалу будівель з неякісним фундаментом.

В деяких районах Індії випало близько 40 см опадів, що призвело до затоплення вулиць і зупинку потягів. Близько тисячі чоловік було врятовано на гумових човнах військово-морським персоналом.

За прогнозами синоптиків, зливи триватимуть і надалі, через що місцева влада була змушена закрити освітні та державні установи і попросила населення не виходити з будинків без необхідності.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Індії в результаті сильного дощу і поривів вітру стався обвал стіни на будівництві, що призвело до загибелі щонайменше 15 осіб. Інцидент стався в індійському місті Пуна.

Крім того, в індійських штатах Уттар-Прадеш і Мадхья-Прадеш в результаті інцидентів, пов'язаних з дощами і грозами загинули щонайменше 34 людини, ще 57 отримали поранення. Більшість людей загинули в результаті обвалення стін і дахів будинків, а також гроз і ДТП.

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