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Самолет Air India экстренно сел из-за утечки в гидравлической системе

НовостиПроисшествия    21.06.2018 - 07:41
Фото: самолет (financialexpress)
Фото: самолет (financialexpress)

Утечка произошла, когда самолет находился в воздухе

В Мумбаи самолет Air India совершил экстренную посадку из-за утечки в гидравлической системе. Об этом сообщает газета Financial Express.

Как отмечается, самолет вылетел из города Ахмадабад и направился в Маскат. В момент инцидента на его борту были 176 пассажиров.

Так, во время экстренной посадки никто из них не пострадал, и они продолжат свой полет на другом самолете.

Сообщается, что борт решили посадить пилоты. Вместе с тем, по предварительным данным,  утечка произошла, когда воздушное судно находилось в воздухе.

Напомним, ранее сообщалось, что в варшавском аэропорту Шопена в среду в 18 часов (по киевскому времени) аварийно сел самолет типа Bombardier компании LOT, совершавший полет по маршруту Варшава-Рига.

Так, пилот самолета принял решение о возврате воздушного судна в Варшаву в связи с аварией системы шасси. После старта самолета оказалось, что неисправным является датчик системы шасси. Следовательно, пилот развернул самолет и после двух контрольных кол над аэропортом совершил посадку.

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Теги публикации: Индия, посадка, Самолет  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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