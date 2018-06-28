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В Індії розбився літак, загинули щонайменше шість осіб

НовиниНадзвичайні події    28.06.2018 - 16:19
Ілюстративне фото ( wikimedia.org/Allen Drebert)
Ілюстративне фото ( wikimedia.org/Allen Drebert)

Причина аварії наразі не відома

У Мумбаї зазнав аварії невеликий приватний пасажирський літак, загинули щонайменше шість осіб. Про це повідомляє Daily Mail

12-місний літак Beechcraft King Air C90 під час випробувального польоту впав на будівельний майданчик в густонаселеному районі Гаткопар. На борту перебували двоє пілотів і двоє інженерів з технічного обслуговування повітряних суден. Усі вони загинули.

Окрім них загинули ще дві людини, які перебували у той час на місці авіакатастрофи.

Причина аварії наразі не відома.

Нагадаємо, 21 червня у Мумбаї літак Air India здійснив екстрену посадку через витік в гідравлічній системі.

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Теги публікації: авиакатастрофа  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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