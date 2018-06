В Індії розбився літак, загинули щонайменше шість осіб

Причина аварії наразі не відома

У Мумбаї зазнав аварії невеликий приватний пасажирський літак, загинули щонайменше шість осіб. Про це повідомляє Daily Mail.

12-місний літак Beechcraft King Air C90 під час випробувального польоту впав на будівельний майданчик в густонаселеному районі Гаткопар. На борту перебували двоє пілотів і двоє інженерів з технічного обслуговування повітряних суден. Усі вони загинули.

Окрім них загинули ще дві людини, які перебували у той час на місці авіакатастрофи.

Причина аварії наразі не відома.

