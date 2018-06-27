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В Индии разбился истребитель Су-30

НовостиПроисшествия    27.06.2018 - 12:53
Фото: авария (twitter.com/LillyMaryPinto)
Фото: авария (twitter.com/LillyMaryPinto)

Оба летчика катапультировались

На западе Индии разбился истребитель Су-30МКИ, собранный индийскими авиастроителями по российской лицензии. Об этом сообщает Times of India.

Оба летчика катапультировались. Инцидент произошел возле города Нашик.

Истребитель находился на стадии испытаний и еще не был официально введен в состав ВВС. Он был построен индийской авиастроительной корпорацией HAL по лицензии разработчика - российской компании "Сухой".

Отмечается, что этот самолет стал восьмым в списке разбившихся Су-30МКИ, полученных ВВС Индии по контракту с Россией. В частности, в 2015 году истребитель Су-30МКИ разбился в деревне Лаокхова Боралимари в районе Нагаон в центральном Ассаме.

Напомним, 21 июня в Мумбаи самолет Air India совершил экстренную посадку из-за утечки в гидравлической системе.

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Теги публикации: Индия, авиакатастрофа, истребители  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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