В Индии разбился истребитель Су-30

Оба летчика катапультировались

На западе Индии разбился истребитель Су-30МКИ, собранный индийскими авиастроителями по российской лицензии. Об этом сообщает Times of India.

Оба летчика катапультировались. Инцидент произошел возле города Нашик.

Истребитель находился на стадии испытаний и еще не был официально введен в состав ВВС. Он был построен индийской авиастроительной корпорацией HAL по лицензии разработчика - российской компании "Сухой".

Отмечается, что этот самолет стал восьмым в списке разбившихся Су-30МКИ, полученных ВВС Индии по контракту с Россией. В частности, в 2015 году истребитель Су-30МКИ разбился в деревне Лаокхова Боралимари в районе Нагаон в центральном Ассаме.

