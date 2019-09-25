В Индии разбился истребитель МиГ-21

Истребитель МиГ-21 военно-воздушных сил Индии в среду, 25 сентября, потерпел крушение возле авиабазы Гвалиор (штат Мадхья-Прадеш). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hindustan Times.

Как сообщается, истребитель выполнял тренировочный полет. Он разбился спустя несколько минут после взлета. Отмечается, что обоим пилотам удалось катапультироваться, их жизням и здоровью ничего не угрожает.

ВВС Индии пока никак не прокомментировали данный инцидент.

Причины крушения пока не установлены. Ведется расследование произошедшего.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 19 сентября во Франции разбился бельгийский истребитель F-16. Двое пилотов самолета остались невредимы. При этом ударной волной повредило фасад дома, жителей которого в результате эвакуировали.

Кроме того, 1 сентября истребитель-бомбардировщик ВВС США F-18 разбился в Калифорнии, в результате чего пострадали 7 человек. Самолет потерпел крушение возле военно-морской базы, расположенной примерно в 200 км на север от Лос-Анджелеса.

Также в Германии во время учебного полета столкнулись два боевых истребителя Eurofighter. Инцидент произошел в северовосточной земле Мекленбург-Передняя Померания. По данным издания, два истребителя столкнулись в воздухе во время тренировочного полета и разбились.