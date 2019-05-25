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В Индии произошел пожар в колледже, есть погибшие

Новости » Происшествия    25.05.2019 - 01:32
В Индии произошел пожар в колледже, есть погибшие
Фото: пожар в индийском колледже (AFP)

Жертвами инцидента стали почти 20 человек

На западе Индии в городе Сурат произошел пожар в здании местного колледжа, в результате чего погибли почти 20 студентов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

Как сообщил пожарный офицер Дипак Сапталей, когда начался пожар на верхних этажах здания находились от 50 до 60 человек. В результате пожара погибли 19 студентов.

"Студенты погибли как из-за огня, так и из-за прыжков из здания", - отметил офицер.

Причины пожара устанавливаются.

Напомним, ранее в пригороде азербайжанской столицы Баку произошел пожар в торговом центре. В результате пожара пострадали по меньшей мере 6 человек. Пожар возник в субботу, 18 мая, в подвале трехэтажного торгового центра "Загульба Малл" в Хазарском районе в поселок Бузовна.

Как писало РБК-Украина, в Румынии в четверг, 16 мая, произошел взрыв на оружейном заводе уезда Вылча. В результате погиб один человек, еще несколько получили ранения. По предварительной информации, на заводе взорвался один из старых снарядов.

Кроме того, в результате взрыва на юго-западе Пакистана погибли по меньшей мере четверо полицейских и ранения получили еще около 10 человек, в том числе мирные жители. Ответственность за взрыв взяла на себя запрещенная в Пакистане группировка "Талибан".

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