В Индии произошел пожар на фабрике, десятки погибших

В индийской столице Дели в воскресенье, 8 декабря, произошел масштабный пожар на фабрике, в результате чего погибли уже более 40 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC News.

Как сообщается, пожар произошел на фабрике по изготовлению сумок в переполненном старом квартале города вблизи шестиэтажного здания. Внутри фабрики отдыхали десятки рабочих.

В настоящее время известно о более 40 погибших, однако есть опасения, что это количество будет расти. Министр внутренних дел страны Амит Шах выразил соболезнования и назвал произошедшее "трагической потерей драгоценной жизни".

Также чрезвычайное происшествие прокомментировала премьер-министр Нарендра Моди. Она заявила, что пожар является ужасным, и что власти Индии оказывают всю возможную помощь на месте трагедии.

Напомним, в конце ноября в американском штате Техас произошли два взрыва на химическом заводе города Порт-Нечес. В результате происшествия пострадали три работника предприятия. Тогда власти штата объявили эвакуацию более 60 тыс. жителей близлежащих городов.

Кроме того, 20 ноября в Италии произошел взрыв на фабрике фейерверков, в результате которого погибли несколько человек. Среди погибших была 71-летняя жена владельца фабрики. Она умерла мгновенно.