В Индии предупредили о дефиците COVID-вакцин до середины лета

В Индии несколько месяцев продлится дефицит вакцин от коронавируса. Нехватка препарата возникла из-за того, что власти не смогли подготовиться к новой волне COVID.

По его словам, ожидается, что к середине лета объем производства увеличится с 60-70 млн доз в месяц до 100 млн.

Сейчас в Индии фиксируют резкий рост зараженных. По словам Пунавалла, институт не нарастил объем производства раньше, потому что "не было заказов, мы не думали, что нам нужно производить более 1 млрд доз в год".

