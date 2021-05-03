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В Индии предупредили о дефиците COVID-вакцин до середины лета

Автор: Даша Харченко

В Индии несколько месяцев продлится дефицит вакцин от коронавируса. Нехватка препарата возникла из-за того, что власти не смогли подготовиться к новой волне COVID.

Об этом в интервью Financial Times сообщил Адар Пунавалла, глава индийского Института сыворотки.

По его словам, ожидается, что к середине лета объем производства увеличится с 60-70 млн доз в месяц до 100 млн.

Сейчас в Индии фиксируют резкий рост зараженных. По словам Пунавалла, институт не нарастил объем производства раньше, потому что "не было заказов, мы не думали, что нам нужно производить более 1 млрд доз в год".

Ранее директор Национальной экспертной группы по инфекционному контролю Екатерина Сояк в комментарии РБК-Украина сообщала, что индийский штамм коронавируса может привести к значительным трудностям в стране.

Напомним, число новых случаев заражения коронавирусом в Индии незначительно снизилось в воскресенье, 2 мая, но количество смертей от COVID-19 подскочило до рекордных 3689 человек. Еще один штат закрылся на карантин, поскольку система здравоохранения страны неспособна справиться с огромной нагрузкой.

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