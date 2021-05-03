В Індії попередили про дефіцит COVID-вакцин до середини літа

В Індії кілька місяців триватиме дефіцит вакцин від коронавірусу. Нестача препарату виникла через те, що влада не змогла підготуватися до нової хвилі COVID.

За його словами, очікується, що до середини літа обсяг виробництва збільшиться з 60-70 млн доз на місяць до 100 млн.

Зараз в Індії фіксують різке зростання заражених. За словами Пунавалла, інститут не наростив обсяг виробництва раніше, тому що "не було замовлень, ми не думали, що нам потрібно виробляти більше 1 млрд доз на рік".

