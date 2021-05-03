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В Індії попередили про дефіцит COVID-вакцин до середини літа

Автор: Даша Харченко

В Індії кілька місяців триватиме дефіцит вакцин від коронавірусу. Нестача препарату виникла через те, що влада не змогла підготуватися до нової хвилі COVID.

Про це в інтерв'ю Financial Times повідомив Адар Пунавалла, глава Індійського Інституту сироватки.

За його словами, очікується, що до середини літа обсяг виробництва збільшиться з 60-70 млн доз на місяць до 100 млн.

Зараз в Індії фіксують різке зростання заражених. За словами Пунавалла, інститут не наростив обсяг виробництва раніше, тому що "не було замовлень, ми не думали, що нам потрібно виробляти більше 1 млрд доз на рік".

Раніше директор Національної експертної групи з інфекційного контролю Катерина Сояк в коментарі РБК-Україна повідомляла, що індійський штам коронавірусу може призвести до значних труднощів у країні.

Нагадаємо, число нових випадків зараження коронавірусом в Індії незначно знизилося в неділю, 2 травня, але кількість смертей від COVID - 19 підскочила до рекордних 3689 осіб. Ще один штат закрився на карантин, оскільки система охорони здоров'я країни нездатна впоратися з величезним навантаженням.

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