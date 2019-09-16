В Индии перевернулась лодка с туристами, 12 человек погибли

В Индии 12 человек погибли и 20 пропали без вести после того, как на реке Годавари на юге страны перевернулась туристическая лодка. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Сообщается, что происшествие произошло в результате столкновения лодки со скалой. На момент аварии на борту лодки находилось около 60 человек. При этом катер работал без лицензии.

Местные власти сообщили, что 26 человек удалось благополучно эвакуировать. Спасательные службы продолжают поисковые работы на реке.

Из-за инцидента все водные перевозки в регионе были приостановлены.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в июле у берегов Туниса затонуло судно с мигрантами, которые плыли в направлении Европы. Всего на судне находилось 86 человек. Из них нашли только четырех, один из которых впоследствии скончался.

Также сообщалось, что в Будапеште в мае на реке Дунай перевернулся катер с туристами. На борту катера находилось 32 пассажира и два члена экипажа, из них 7 погибли и 20 пропали без вести. Большинство пассажиров судна - туристы из Южной Кореи.