В Індії перекинувся човен з туристами, 12 людей загинули

Фото: евакуація пасажирів (indianexpress.com)

Човен зіткнулася зі скелею

В Індії 12 осіб загинули і 20 пропали без вісті після того, як на річці Годаварі на півдні країни перекинулася туристична човен. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Повідомляється, що подія сталася в результаті зіткнення човни зі скелею. На момент аварії на борту човна знаходилося близько 60 осіб. При цьому катер працював без ліцензії.

Місцева влада повідомила, що 26 осіб вдалося успішно евакуювати. Рятувальні служби продовжують пошукові роботи на річці.

Через інцидент всі водні перевезення в регіоні були припинені.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в липні біля берегів Тунісу затонуло судно з мігрантами, які пливли в напрямку Європи. Всього на судні перебувало 86 осіб. З них знайшли тільки чотирьох, один з яких згодом помер.

Також повідомлялося, що у Будапешті в травні на річці Дунай перекинувся катер з туристами. На борту катера перебувало 32 пасажири і два члени екіпажу, з них 7 загинули і 20 пропали без вісті. Більшість пасажирів судна - туристи з Південної Кореї.