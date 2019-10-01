В Индии и Пакистане погибли более 160 человек во время наводнений

В Индии и Пакистане погибли 161 человек во время оползней и наводнений в течение последних четырех дней. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu.

Сообщается, что наибольшее число погибших было зафиксировано в северном штате Утар-Прадеш, где погибло 111 человек, 29 человек лишились жизни в результате стихии в восточном штате Бихар.

Также, по меньшей мере 13 человек погибли в штатах Уттаракханд и Раджастан, а также в штате Мадхья-Прадеш. По словам представителя индийского метеорологического ведомства, страна получила наибольшее количество осадков в течение этого сезона муссонов с 1994 года.

Власти Пакистана заявили, что по меньшей мере восемь человек, включая пятерых детей, лишились жизни в течение последних 24 часов вследствие дождей и наводнений.

Напомним, 30 сентября в южных штатах Индии из-за ливней погибли 127 человек в результате мощных ливней, наводнений и оползней.

Как сообщало РБК-Украина, в Индии за последние четыре дня в результате оползней и наводнений, которые были вызваны сильными ливнями, погибли более 80 человек. По данным экстренных спасательных служб, более 80 смертельных случаев, связанные с последствиями сильных муссонных ливней, было зафиксировано в северном индийском штате Уттар-Прадеш. Только за последние сутки в данном штате выпало до 102 мм осадков, что превышает среднестатистический показатель.