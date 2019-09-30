Количество жертв ливней в Индии почти превысило 130

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Наибольшее количество жертв зафиксировано в штате Уттар-Прадеш - 87 человек

В южных штатах Индии из-за ливней погибли 127 человек в результате мощных ливней, наводнений и оползней. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NDTV.

Сообщается, что наибольшее количество жертв зафиксировано в штате Уттар-Прадеш - 87 человек и в штате Бихар - 27 человек.

Кроме того, жертвами стихийного бедствия стали жители штатов Уттаракханд, Раджастхан, Мадхья-Прадеш - общее число погибших 13 человек.

Отметим, что в столице Бихара Патне и прилегающих районах закрыты все школы, не работают многие учреждения и магазы. Правительство штата направило два вертолета, чтобы сбрасывать с воздуха мешки с продуктами и медикаментами для пострадавших. Много поездов до Бихара отменили или перенаправили другими маршрутами результате подтопления железнодорожных путей.

Как сообщало РБК-Украина, в Индии за последние четыре дня в результате оползней и наводнений, которые были вызваны сильными ливнями, погибли более 80 человек. По данным экстренных спасательных служб, более 80 смертельных случаев связанные с последствиями сильных муссонных ливней, было зафиксировано в северном индийском штате Уттар-Прадеш. Только за последние сутки в данном штате выпало до 102 мм осадков, что превышает среднестатистический показатель.

РБК-Украина писало, что в Индонезии в результате мощного землетрясения погибли по меньшей мере 30 человек. Также в результате стихийного бедствия пострадали 156 человек. Почти 25 тысяч человек были вынуждены покинуть свое жилье.