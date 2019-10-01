В Індії та Пакистані загинули більше 160 людей під час повеней

В Індії та Пакистані загинула 161 людина під час зсувів та повеней протягом останніх чотирьох днів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anadolu.

Зазначається, що найбільше число загиблих було зафіксовано у північному штаті Утар-Прадеш - де загинуло 111 людей, 29 людей втратили життя внаслідок стихії у східному штаті Біхар.

Також щонайменше 13 людей загинули у штатах Уттаракханд та Раджастан, а також у штаті Мадх'я-Прадеш. За словами представника індійського метеорологічного відомства, країна отримала найбільшу кількість опадів протягом цього сезону мусонів з 1994 року.

Влада Пакистану заявила, що щонайменше вісім людей, включаючи п’ятьох дітей, втратили життя протягом останніх 24 годин внаслідок дощів та повеней.

Нагадаємо, 30 вересня у південних штатах Індії через зливи загинули 127 осіб унаслідок потужних злив, повеней та зсувів.

Як повідомляло РБК-Україна, в Індії за останні чотири дні в результаті зсувів та повеней, які були спричинені сильними зливами, загинули понад 80 людей. За даними екстрених рятувальних служб, понад 80 смертельних випадків, пов'язані з наслідками сильних мусонних злив, було зафіксовано у північному індійському штаті Уттар-Прадеш. Лише за останню добу в даному штаті випало до 102 мм опадів, що перевищує середньостатистичний показник.