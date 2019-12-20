В Индии отключат интернет из-за массовых протестов

Услуги интернета и обмена текстовыми сообщениями в Индии на фоне протестов были приостановлены по приказу правительства в части столицы Дели. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отключения, влияющие на услуги, предоставляемые Vodafone Idea и Bharti Airtel, возобновились около 1 часа дня. (07:30 по Гринвичу) после четырехчасового простоя.

Интернет отключили, когда сотни людей пытались провести больше митингов, вопреки запрету полиции на большие собрания, в знак протеста против нового закона о гражданстве, который считаетс дискриминационным по отношению к мусульманам.

"Согласно директиве, полученной от правительства, услуги передачи данных останавливаются в нескольких местах", - пишет Vodafone Idea в ответ на вопрос пользователя о своей сети в Дели.

РБК-Украина писало, что в Индии число жертв вследствие демонстраций против закона о гражданстве увеличилось до 6 человек.

Напомним, неделю назад в городе Калькутта индийского штата Западная Бенгалия вспыхнули массовые протесты из-за закона об уточнении гражданства,