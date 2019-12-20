В Індії відключать інтернет через масові протести

Послуги інтернету та обміну текстовими повідомленнями в Індії на тлі протестів були припинені за наказом уряду в частині столиці Делі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Відключення, що впливають на послуги, що надаються Vodafone Idea і Bharti Airtel, поновилися близько 1 години дня (07:30 за Гринвічем) після чотиригодинного простою.

Інтернет відключили, коли сотні людей намагалися провести більше мітингів, всупереч забороні поліції на великі збори, на знак протесту проти нового закону про громадянство, який вважається дискримінаційним по відношенню до мусульман.

"Згідно з директивою, отриманої від уряду, послуги передачі даних зупиняються в кількох місцях", - пише Vodafone Idea у відповідь на запитання користувача про свою мережу в Делі.

РБК-Україна писало, що в Індії кількість жертв внаслідок демонстрацій проти закону про громадянство збільшилася до 6 осіб.

Нагадаємо, тиждень тому в місті Калькутта індійського штату Західна Бенгалія спалахнули масові протести через закон про уточнення громадянства,