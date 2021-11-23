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В Индии могут запретить биткоин и ввести национальную криптовалюту

Автор: Дмитрий Кузнецов

В парламент Индии внесли законопроект о запрете всех частных криптовалют и создании национальной цифровой валюты. Ожидается, что документ рассмотрят в течение зимней сессии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NDTV.

Законопроект о криптовалюте и регулировании национальной цифровой валюты входит в число 26 новых законодательных инициатив индийского правительства.

"Создать благоприятную основу для создания официальной цифровой валюты, которая будет выпущена Резервным банком Индии", - приводит издание выдержку из решения правительства.

Отмечается, что законопроект направлен на запрет всех частных криптовалют в Индии. При этом он допускает некоторые исключения для продвижения технологий, лежащих в основе и использования цифровых валют.

Как отмечает издание, этот законопроект появился через неделю после дискуссии в парламенте о криптовалютах. Отмечается, что парламентарии пришли к выводу, что остановить цифровые валюты нельзя, но их необходимо регулировать.

Напомним, в начале ноября в Украине представили новую национальную криптовалютную биржу Qmall.

Подробнее о текущей ситуации на крипторынке, легализации цифровых валют в Украине и о том, как государство оцифровывает страну - читайте в материале РБК-Украина.

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