RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

В Індії можуть заборонити біткоіни і ввести національну криптовалюту

Автор: Дмитрий Кузнецов

До парламенту Індії внесли законопроєкт про заборону всіх приватних криптовалют і створення національної цифрової валюти. Очікується, що документ розглянуть протягом зимової сесії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NDTV.

Законопроєкт про криптовалюту і регулювання національної цифрової валюти входить в число 26 нових законодавчих ініціатив індійського уряду.

"Створити сприятливу основу для створення офіційної цифрової валюти, яка буде випущена Резервним банком Індії", - наводить видання витяг з Рішення уряду.

Відзначається, що законопроєкт спрямований на заборону всіх приватних криптовалют в Індії. При цьому він допускає деякі винятки для просування технологій, що лежать в основі і використання цифрових валют.

Як зазначає видання, цей законопроєкт з'явився через тиждень після дискусії в парламенті про криптовалюти. Відзначається, що парламентарії прийшли до висновку, що зупинити цифрові валюти не можна, але їх необхідно регулювати.

Нагадаємо, на початку листопада в Україні представили нову національну криптовалютну біржу Qmall.

Детальніше про поточну ситуацію на крипторинку, легалізацію цифрових валют в Україні і про те, як держава оцифровує країну - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
ІндіяБіткоін