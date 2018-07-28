В Индии из-за ливней погибло по меньшей мере 37 человек

По прогнозам метеорологов, дожди не прекратятся в ближайшие два дня

В штате Уттар-Прадеш (Индия) из-за сильных дождей погибло по меньшей мере 37 человек. Об этом сообщает Анадолу со ссылкой на пресс-секретаря правительства Индии Аваниш Аваси.

Как отмечается, по прогнозам метеорологов, дожди не прекратятся в ближайшие два дня. В результате продолжительных проливных дождей в штате затоплены дороги, повалены столбы линий электропередачи.

Сообщается, что в городе Агра спасатели эвакуировали более 500 человек, заблокированных в домах из-за наводнения. Железнодорожные рейсы выполняются с опозданием, с некоторыми селами отсутствует связь.

Напомним, что возле Афин от сильных ливней затопило дороги и авто. На одной из улиц автомобили полностью погрузились в воду на автостоянке, обошлось без пострадавших. Также на севере от Афин полиция временно ограничила движение через мост в городе Кифисия и на нескольких автодорогах.

Отметим, что возле Афин в Греции в результате лесных пожаров погибли уже 81 человек. Около сотни человек до сих пор считаются пропавшими без вести. Среди пострадавших 23 детей, из которых 12 находятся в больницах.