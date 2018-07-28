В Індії через зливи загинуло щонайменше 37 людей

За прогнозами метеорологів, дощі не припиняться у найближчі два дні

У штаті Уттар-Прадеш (Індія) через сильні дощі загинуло щонайменше 37 людей. Про це повідомляє Анадолу з посиланням на прес-секретаря уряду Індії Аваніш Авасі.

Як зазначається, за прогнозами метеорологів, дощі не припиняться у найближчі два дні. В результаті тривалих проливних дощів в штаті затоплені дороги, повалені стовпи ліній електропередачі.

Повідомляється, що у місті Агра рятувальники евакуювали понад 500 осіб, заблокованих в будинках через повені. Залізничні рейси виконуються з запізненням, з деякими селами відсутній зв'язок.

Нагадаємо, що біля Афін від сильних злив затопило дороги і авто. На одній із вулиць автомобілі повністю занурилися у воду на автостоянці, обійшлося без постраждалих. Також на північі від Афін поліція тимчасово обмежила рух через міст у місті Кіфісія та на кількох автошляхах.

Відзначимо, що біля Афін у Греції внаслідок лісових пожеж загинуло вже 81 людина. Близько сотні людей досі вважаються зниклими безвісти. Серед постраждалих 23 дітини, з яких 12 знаходиться у лікарнях.