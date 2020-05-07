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В Индии коронавирусом заразились более 52 тыс. человек

Новости » Коронавирус     07.05.2020 - 11:22
В Индии коронавирусом заразились более 52 тыс. человек
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Всплеск случаев инфицирования пришелся на густонаселенные мегаполисы Мумбаи, Дели и Ахмадабад

В Индии лабораторно подтвердили более 52 тыс. случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Reuters.

Как сообщается, за последние сутки в Индии зарегистрировали 3 561 случай коронавируса. В целом это число составляет 52 952. Кроме того, возросло и число летальных случаев на 89 - к 1783. Так мало смертей, в сравнении с США, Великобританией и Италией, официальные лица объясняют тем, что правительство наложило ограничения на 1,3 млрд людей гораздо раньше вспышки.

Несмотря на строгий карантин во второй по численности населения стране мира, признаков снижения темпа заражения - нет. Всплеск случаев инфицирования пришелся на густонаселенные мегаполисы Мумбаи, Дели и Ахмадабад, которые также являются двигателями роста экономики.

Напомним, в Индии 122 млн человек потеряли работу из-за карантина, который был введен для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Так, по данным Центра мониторинга индийской экономики, уровень безработицы в стране находится на рекордно высоком уровне - 27,1%.

Также в Индии зафиксировали вспышку коронавируса среди полицейских, которые в количестве около трех млн патрулируют города государства с населением в 1,3 млрд человек.

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