ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Індії коронавірусом заразились більше 52 тис. осіб

Новини » Коронавірус     07.05.2020 - 11:22
В Індії коронавірусом заразились більше 52 тис. осіб
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Сплеск випадків інфікування припав на густонаселені мегаполіси Мумбаї, Делі і Ахмедабад

В Індії лабораторно підтвердили понад 52 тис. випадків коронавірусної інфекції. Про це повідомляє Reuters.

Як повідомляється, за останню добу в Індії зареєстрували 3 561 випадок коронавірусу. Загалом ця кількість становить 52 952. Крім того, зросла й кількість летальних випадків на 89 - до 1783. Так мало смертей, у порівнянні з США, Великою Британією та Італією, офіційні особи пояснюють тим, що уряд наклав обмеження на 1,3 млрд людей набагато раніше спалаху.

Попри строгий карантин у другій за чисельністю населення країні світу, ознак зниження темпу зараження - немає. Сплеск випадків інфікування припав на густонаселені мегаполіси Мумбаї, Делі і Ахмедабад, які також є двигунами росту економіки.

Нагадаємо, в Індії 122 млн осіб втратили роботу через карантин, який був введений задля запобігання поширення коронавірусної інфекції. Так, за даними Центру моніторингу індійської економіки, рівень безробіття в країні знаходиться на рекордно високому рівні - 27,1%.

Також в Індії зафіксували спалах коронавірусу серед поліцейських, які в кількості близько трьох млн патрулюють міста держави з населенням у 1,3 млрд людей.

У Раді заслухали МОЗ щодо закупівлі захисних костюмів для лікарів У Львівській області зафіксували ще одну смерть від коронавірусу
Новини України ІндіяКоронавірус
News
On Top