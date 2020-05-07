В Індії коронавірусом заразились більше 52 тис. осіб

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Сплеск випадків інфікування припав на густонаселені мегаполіси Мумбаї, Делі і Ахмедабад

В Індії лабораторно підтвердили понад 52 тис. випадків коронавірусної інфекції. Про це повідомляє Reuters.

Як повідомляється, за останню добу в Індії зареєстрували 3 561 випадок коронавірусу. Загалом ця кількість становить 52 952. Крім того, зросла й кількість летальних випадків на 89 - до 1783. Так мало смертей, у порівнянні з США, Великою Британією та Італією, офіційні особи пояснюють тим, що уряд наклав обмеження на 1,3 млрд людей набагато раніше спалаху.

Попри строгий карантин у другій за чисельністю населення країні світу, ознак зниження темпу зараження - немає. Сплеск випадків інфікування припав на густонаселені мегаполіси Мумбаї, Делі і Ахмедабад, які також є двигунами росту економіки.

Нагадаємо, в Індії 122 млн осіб втратили роботу через карантин, який був введений задля запобігання поширення коронавірусної інфекції. Так, за даними Центру моніторингу індійської економіки, рівень безробіття в країні знаходиться на рекордно високому рівні - 27,1%.

Також в Індії зафіксували спалах коронавірусу серед поліцейських, які в кількості близько трьох млн патрулюють міста держави з населенням у 1,3 млрд людей.