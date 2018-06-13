В Индии погибли 17 человек в результате ДТП с автобусом

Ранения получили 12 человек

В Индии в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) с автобусом в штате Уттар-Прадеш погибли по меньшей мере 17 человек, а 12 получили ранения. Об этом сообщает издание NDTV.

Указано, что ДТП, по предварительным данным, произошло в районе города Майнпури. Водитель нарушил скоростной режим, столкнулся с дорожным разделителем, в результате чего автобус перевернулся. Всех пострадавших госпитализировали, при этом трое из них находятся в критическом состоянии.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия.

Напомним, в конце апреля в Индии автомобиль с пассажирами врезался в припаркованный грузовик, в результате чего погибли по меньшей мере 9 человек. Сообщалось, что всего на момент столкновения в автомобиле находилось 17 человек. Кроме девяти погибших, еще семь человек получили ранения.