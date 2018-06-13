В Індії загинули 17 людей у результаті ДТП із автобусом

Поранення отримали 12 осіб

В Індії у результаті дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) з автобусом у штаті Уттар-Прадеш загинули щонайменше 17 осіб, а 12 отримали поранення. Про це повідомляє видання NDTV.

Зазначено, що ДТП, за попередніми даними, сталося у районі міста Майнпурі. Водій порушив швидкісний режим, зіткнувся із дорожнім роздільником, у результаті чого автобус перекинувся. Усіх постраждалих госпіталізували, при цьому троє з них знаходяться у критичному стані.

Зараз співробітники поліції встановлюють усі обставини події.

Нагадаємо, в кінці квітня в Індії автомобіль з пасажирами врізався у припарковану вантажівку, в результаті чого загинули щонайменше 9 осіб. Повідомлялося, що всього на момент зіткнення в автомобілі знаходилося 17 чоловік. Крім дев'яти загиблих, ще семеро людей отримали поранення.