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В Индии бастуют около 200 млн человек

Новости » Происшествия    08.01.2019 - 13:51
В Индии бастуют около 200 млн человек
Фото: протесты в Индии (twitter.com Kaleem_Tweets)

Участники забастовки требуют повышения минимальной оплаты труда и пенсии, а также усиления соцгарантий

В Индии около 200 миллионов человек приняли участие в общенациональной забастовке, которая началась во вторник, 8 января, и продлится два дня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал NDTV.

Как сообщается, инициаторами протестной акции выступили лидеры местных профсоюзов и левых движений.

Участники забастовки требуют повышения минимальной оплаты труда и пенсии, усиления социальных гарантий, защиту от безработицы, а также выполнения ряда других требований.

Уже были зафиксированы случаи насилия и столкновениями с полицией.

Так, в южном штате Керала участники акции устроили сидячую забастовку на железнодорожных путях, движение на ряде автомобильных трасс также блокировано.

Напомним, 5 января в Будапеште (Венгрия) состоялась многотысячная акция протеста против изменений трудового законодательства, который протестующие называют "законом о рабстве". 

Также РБК-украина писало, что в Германии начались забастовки железнодорожников, организованные Профсоюзом работников железной дороги и транспорта EVG.

EVG недоволен тем, что не удалось добиться повышения зарплаты для 160 тысяч своих членов. 

 

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