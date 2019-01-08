В Індії страйкують близько 200 млн осіб

Учасники страйку вимагають підвищення мінімальної оплати праці і пенсії, а також посилення соцгарантій
В Індії близько 200 мільйонів людей взяли участь у загальнонаціональному страйку, який почався у вівторок, 8 січня і триватиме два дні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал NDTV.
Як повідомляється, ініціаторами акції виступили лідери місцевих профспілок і лівих рухів.
Учасники страйку вимагають підвищення мінімальної оплати праці та пенсії, посилення соціальних гарантій, захист від безробіття, а також виконання низки інших вимог.
Вже були зафіксовані випадки насильства і сутичками з поліцією.
Так, у південному штаті Керала учасники акції влаштували сидячий страйк на залізничних коліях, рух на низці автомобільних трас також заблоковано.
Нагадаємо, 5 січня в Будапешті (Угорщина) відбулася багатотисячна акція протесту проти змін трудового законодавства, який протестувальники називають "законом про рабство".
Також РБК-україна писало, що в Німеччині почалися страйки залізничників, організовані Профспілкою працівників залізниці та транспорту EVG.
EVG незадоволений тим, що не вдалося домогтися підвищення зарплати для 160 тисяч своїх членів.