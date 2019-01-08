В Індії страйкують близько 200 млн осіб

Фото: протести в Індії (twitter.com Kaleem_Tweets)

Учасники страйку вимагають підвищення мінімальної оплати праці і пенсії, а також посилення соцгарантій

В Індії близько 200 мільйонів людей взяли участь у загальнонаціональному страйку, який почався у вівторок, 8 січня і триватиме два дні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал NDTV.

Як повідомляється, ініціаторами акції виступили лідери місцевих профспілок і лівих рухів.

Учасники страйку вимагають підвищення мінімальної оплати праці та пенсії, посилення соціальних гарантій, захист від безробіття, а також виконання низки інших вимог.

Вже були зафіксовані випадки насильства і сутичками з поліцією.

Так, у південному штаті Керала учасники акції влаштували сидячий страйк на залізничних коліях, рух на низці автомобільних трас також заблоковано.

Нагадаємо, 5 січня в Будапешті (Угорщина) відбулася багатотисячна акція протесту проти змін трудового законодавства, який протестувальники називають "законом про рабство".

Також РБК-україна писало, що в Німеччині почалися страйки залізничників, організовані Профспілкою працівників залізниці та транспорту EVG.

EVG незадоволений тим, що не вдалося домогтися підвищення зарплати для 160 тисяч своїх членів.