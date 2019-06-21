В Индии автобус упал в ущелье, погибли более 40 человек

На севере Индии в четверг после того, как пассажирский автобус съехал с дороги в ущелье, погибли по меньшей мере 44 человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВВС.

Всего в салоне автобуса находилось 60 человек.

"В четверг по меньшей мере 44 человека погибли в горном районе Куллу штата Гимачал-Прадеш на севере Индии, когда автобус с минимум 60 людьми в салоне съехал с дороги и упал в пропасть", - информирует издание.

Кроме того, ранены были еще несколько десятков человек. Следует отметить, что на момент ДТП часть пассажиров находилась на крыше автобуса. Сначала утверждалось о лишь 25 погибших.

Местная полиция отмечает, что среди погибших много женщин и детей, возвращавшихся с работы и школы.

Очевидцы утверждают, что транспортное средство слетело с дороги во время крутого поворота на подъеме.

Напомним, в январе в индийском штате Анджра-Прадеш в округе Гунтур школьный автобус попал в дорожно-транспортное происшествие и опрокинулся, в результате пострадали 20 человек.

Как писало РБК-Украина ранее, осенью 2018 года в Индии на шоссе Дели - Сонипат произошло столкновение грузовика с легковым автомобилем, что привело к гибели 12 человек,еще 7 получили ранения.