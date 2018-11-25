В Індії автобус зі школярами впав у прірву, є загиблі

Ілюстративне фото (AP)

В результаті події загинули 25 школярів

На півдні Індії автобус на великій швидкості злетів у канал, в результаті загинули 25 школярів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.

Як наголошується, аварія сталася в районі Мандья. Автобус рухався на високій швидкості, після чого водій втратив контроль над транспортним засобом.

"Щонайменше 25 осіб, більшість з яких - школярі, загинули після того, як автобус на швидкості впав у канал на півдні Індії", - йдеться в повідомленні.

Рятувальна операція на місці аварії триває.

Зазначимо, щорічно на індійських дорогах помирає близько 150 тис. людей, часто через погано підтримувані дороги і транспортні засоби, переповнені пасажирами.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в індійському штаті Уттар-Прадеш в ущелину впав шкільний автобус, в результаті чого постраждали щонайменше п'ять учнів.

Як повідомляло РБК-Україна, у травні в штаті Вісконсін (США) вантажівка в'їхала у припаркований на узбіччі шкільний автобус, в результаті чого постраждали 20 осіб.