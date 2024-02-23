Індексацію пенсій прискорили для деяких категорій українців: кого це стосується

Кабінет міністрів переніс індексацію пенсій науковців, державних службовців, працівників органів місцевого самоврядування з 1 липня на 1 березня 2024 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінсоцполітики.
За даними прес-служби, 1 березня буде проіндексовано на 8% пенсії для 20,8 тисяч осіб відповідних категорій.
Минулого року індексацію для них було проведено з 1 липня. Цього року також планувалося, що підвищення пенсій також відбудеться у липні.
У Мінсоцполітики також повідомили, що з 1 березня на 8% будуть індексовані пенсії для:
Крім того, з 1 березня будуть проіндексовані щомісячні страхові виплати для 161,4 тисяч потерпілих та осіб, які мають право на щомісячні страхові виплати у разі смерті потерпілого.
З 1 квітня відбудеться автоматичний перерахунок пенсій для 654 тисяч працюючих пенсіонерів (з урахуванням їх оновленого страхового стажу).
За даними прес-служби, розмір підвищення пенсії за результатами індексації буде обмежено рівнем 1500 гривень для всіх отримувачів пенсій і страхових виплат, незалежно від категорії. Мінімальний розмір встановлений на рівні 100 гривень.
Нагадаємо, індексація на 7,9% стосується пенсій, призначених до 2021 року. Рівень підвищення пенсій, призначених у 2021-2023 роках, становитиме 100 гривень.