Індексацію пенсій прискорили для деяких категорій українців: кого це стосується

За даними прес-служби, 1 березня буде проіндексовано на 8% пенсії для 20,8 тисяч осіб відповідних категорій.

Минулого року індексацію для них було проведено з 1 липня. Цього року також планувалося, що підвищення пенсій також відбудеться у липні.

Індексація пенсій

У Мінсоцполітики також повідомили, що з 1 березня на 8% будуть індексовані пенсії для:

9,5 млн "цивільних" пенсіонерів, яким пенсію призначено на загальних підставах

596 тисяч пенсіонерів силових відомств

97,8 тисяч осіб, які отримують пенсію по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, внаслідок Чорнобильської катастрофи

Крім того, з 1 березня будуть проіндексовані щомісячні страхові виплати для 161,4 тисяч потерпілих та осіб, які мають право на щомісячні страхові виплати у разі смерті потерпілого.

З 1 квітня відбудеться автоматичний перерахунок пенсій для 654 тисяч працюючих пенсіонерів (з урахуванням їх оновленого страхового стажу).

За даними прес-служби, розмір підвищення пенсії за результатами індексації буде обмежено рівнем 1500 гривень для всіх отримувачів пенсій і страхових виплат, незалежно від категорії. Мінімальний розмір встановлений на рівні 100 гривень.