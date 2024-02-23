Индексацию пенсий ускорили для некоторых категорий украинцев: кого это касается

По данным пресс-службы, 1 марта будут проиндексированы на 8% пенсии для 20,8 тысяч человек соответствующих категорий.

В прошлом году индексация для них была проведена с 1 июля. В этом году планировалось, что повышение пенсий также пройдет в июле.

Индексация пенсий

В Минсоцполитики также сообщили, что с 1 марта на 8% будут индексированы пенсии для:

9,5 млн "гражданских" пенсионеров, которым пенсия назначена на общих основаниях

596 тысяч пенсионеров силовых ведомств

97,8 тысяч человек, получающих пенсию по инвалидности, наступившую вследствие увечья или заболевания, в результате Чернобыльской катастрофы

Кроме того, с 1 марта будут проиндексированы ежемесячные страховые выплаты для 161,4 тысяч пострадавших и лиц, имеющих право на ежемесячные страховые выплаты в случае смерти потерпевшего.

С 1 апреля пройдет автоматический перерасчет пенсий для 654 тысяч работающих пенсионеров (с учетом их обновленного страхового стажа).

По данным пресс-службы, размер повышения пенсии по результатам индексации будет ограничен уровнем 1500 гривен для всех получателей пенсий и страховых выплат вне зависимости от категории. Минимальный размер установлен на уровне 100 грн.