Індексація пенсій: у Мінсоцполітики відповіли, чи вистачить коштів

"Державний бюджет вже ухвалено - наш бюджет є передбачений, в ньому є закладено кошти для індексації пенсій", - сказала вона.

Як зазначила міністр, коштів на базові видатки у бюджеті достатньо. "На пенсії, на соціальні допомоги для виживання ми гроші знайдемо", - повідомила Жолнович.

За її словами, можливе зупинення санаторно-курортного відновлення, "тому що є реабілітація, яку ми розвиваємо - це більше відпочинковий формат, ще якісь такі додаткові програми, які не є життєво необхідними для наших громадян".

Як повідомила Жолнович, якщо кількість отримувачів соціальної допомоги радикально збільшиться, "що ми в будь-якому випадку не закриваємо найбільш базові - то звісно ми будемо переглядати нашу систему видатків так, щоб пріоритизувати для тих, для кого це основне джерело виживання".

Вона повідомила, що будуть скорочуватися "якісь привілеї". "Для кого це якась додаткова виплата, наприклад, рішення судів про підвищення пенсій для окремих категорій людей - очевидно ці будуть видатки залишатися в черзі, а для тих видатків які є першочерговими для виживання це будуть пріоритетні видатки", - розповіла міністр.

Індексація у 2024 році

Раніше міністр соціальної політики Оксана Жолнович заявила, що уряд України може скасувати заплановану з 1 березня індексацію пенсій у разі затримки фінансової допомоги Заходу. Однак на базову пенсію грошей вистачить.

Водночас прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що пенсії та зарплати вчителям та лікарям в Україні платитимуть своєчасно, а у березні відбудеться їх індексація, як це передбачено законом.