Индексация пенсий: в Минсоцполитики ответили, хватит ли денег

"Государственный бюджет уже принят - наш бюджет прогнозируемый, в нем есть заложены средства для индексации пенсий", - сказала она.

Как отметила министр, денег на базовые расходы в бюджете достаточно. "На пенсии, на социальные пособия для выживания мы деньги найдем", - сообщила Жолнович.

По ее словам, возможна остановка санаторно-курортного восстановления, "потому что есть реабилитация, которую мы развиваем - это больше отдых, еще какие-то дополнительные программы, которые не являются жизненно необходимыми для наших граждан".

Как сообщила Жолнович, если количество получателей социальной помощи радикально увеличится, "что мы в любом случае не закрываем наиболее базовые - то, конечно, мы будем пересматривать нашу систему расходов так, чтобы приоритизировать для тех, для кого это основной источник выживания".

Она сообщила, что будут сокращаться "какие-то привилегии". "Для кого это какая-то дополнительная выплата, например, решение судов о повышении пенсий для отдельных категорий людей - очевидно, эти расходы будут оставаться в очереди, а для тех расходов, которые являются первоочередными для выживания, это будут приоритетные расходы", - рассказала министр.

Индексация в 2024 году

Ранее министр социальной политики Оксана Жолнович заявила, что правительство Украины может упразднить запланированную с 1 марта индексацию пенсий в случае задержки финансовой помощи Западу. Однако на базовую пенсию денег хватит.

В то же время, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что пенсии и зарплаты учителям и врачам в Украине будут платить своевременно, а в марте пройдет их индексация, как это предусмотрено законом.