Индексация пенсий с мая: в Минсоцполитики назвали размеры выплат

Постановление Кабинета министров о плановой индексации пенсий с 1 мая 2020 года касается 8,4 млн пенсионеров из общего количества 11,3 млн пенсионеров. Об этом на брифинге сказала министр социальной политики Марина Лазебная.

Как отметила министр, средний размер повышения после индексации составит 260 гривен.

"Наименьшее повышение установлено на уровне 100 гривен", - сказала она.

По ее словам, пенсионерам, которым пенсии начислены с учетом страхового стажа для женщин 30 лет, для мужчин - 35 лет, установлен минимальный гарантированный размер пенсий - не менее 2100 гривен.

"Средства на эти выплаты предусмотрены в государственном бюджете. Пенсионный фонд полностью готов к выплате индексированных пенсий. Пенсии будут выплачиваться, как и всегда, с 4 мая", - добавила министр.

Напомним, по состоянию на 1 апреля средний размер выплаты 11,3 млн пенсионеров составлял 3170,14 гривен. Таким образом, с начала 2020 средний размер пенсий вырос на 87,16 гривен или на 2,8% (на 1 января 2020 года средний размер пенсий составлял 3082,98 грн).

Отметим, Кабинет министров Украины одобрил постановление "Вопросы повышения пенсионных выплат и оказания социальной поддержки отдельных категорий населения в 2020 году", которое предусматривает индексацию пенсий с 1 мая 2020 года.