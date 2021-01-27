Индексация пенсий: Кабмин предлагает установить дату законом

В случае одобрения закона парламентом пенсии будут индексировать 1 марта ежегодно
Кабинет министров одобрил проект закона об усовершенствовании пенсионного законодательства. Предлагается установить дату ежегодной индексации пенсии и урегулировать другие вопросы.
Соответствующий проект постановления принят во время заседания правительства 27 января, которое транслировалось на Youtube-канале Кабмина.
Проектом акта предлагается:
Как отмечается в пояснительной записке, в 2017 году из объектов индексации денежных доходов были изъяты пенсии, назначенные по специальным пенсионным программам. Так, не проводится индексация пенсий военнослужащим, госслужащим, научным работникам и другим категориям пенсионеров с 2014 года. Военнослужащим последний перерасчет в связи с изменением денежного обеспечения проведен в 2018 году, а госслужащим и ученым пенсии не пересчитывались с 2008 года.
"Отсутствие определенной в законе даты индексации не позволяет обеспечивать постоянство пенсионного обеспечения граждан и расходы на его финансирование", - говорится в документе.
Отметим, в 2020 году индексация была проведена 1 мая. По данным Пенсионного фонда Украины, в мае 2020 года выплаты были повышены для 8,36 млн человек.
Напомним, министр финансов Сергей Марченко заявил, что дискуссии относительно даты ежегодного индексации пенсий в 2021 году продолжаются. Решение примут после расчетов бюджета Пенсионного фонда Украины.