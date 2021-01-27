Індексація пенсій: Кабмін пропонує встановити дату законом

Фото: гривні (прес-служба НБУ)

У разі схвалення закону парламентом пенсії будуть індексувати 1 березня щорічно

Кабінет міністрів схвалив проект закону щодо удосконалення пенсійного законодавства. Пропонується встановити дату щорічної індексації пенсії та унормувати інші питання.

Відповідний проект постанови ухвалений під час засідання уряду 27 січня, яке транслювалося на Youtube-каналі Кабміну.

Проектом акта пропонується:

визначити дату щорічної індексації пенсій - 1 березня;

здійснювати щорічну індексацію пенсій військовослужбовцям, державним службовцям та іншим категоріям пенсіонерів на загальних умовах;

призначати достроково пенсії за віком за півтора роки до досягнення пенсійного віку особам, трудовий договір з якими розірвано зв’язку із змінами в організації виробництва та за інших умов;

призначати достроково пенсії матерям (батькам) дітей, хворих на тяжке, рідкісне захворювання, яким не встановлено інвалідність.

Як зазначається в пояснювальній записці, у 2017 році із об’єктів індексації грошових доходів були вилучені пенсії, призначені за спеціальними пенсійними програмами. Так, не проводиться індексація пенсій військовослужбовцям, держслужбовцям, науковцям та іншим категоріям пенсіонерів з 2014 року. Військовослужбовцям останній перерахунок у зв’язку із зміною грошового забезпечення проведений у 2018 році, а держслужбовцям та науковцям пенсії не перераховувалися з 2008 року.

"Відсутність визначеної в законі дати індексації не дозволяє забезпечувати сталість пенсійного забезпечення громадян та видатки на його фінансування", - йдеться в документі.

Відзначимо, у 2020 році індексація була проведена 1 травня. За даними Пенсійного фонду України, у травні 2020 року виплати були підвищені для 8,36 млн осіб.

Нагадаємо, міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що дискусії щодо дати щорічної індексації пенсій у 2021 році продовжуються. Рішення ухвалять після розрахунків бюджету Пенсійного фонду України.