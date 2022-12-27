Індекс олів'є: як за 2022 рік зросла вартість новорічного салату

Вартість олів'є

Для визначення вартості індексу олів’є 2022 року за основу взято класичний рецепт страви з інгредієнтами у розрахунку на загальну вагу 3 кілограм. До його складу входять наступні компоненти: картопля, морква, яйця, свіжі або мариновані огірки, консервований горошок, варена ковбаса, цибуля, овочі, майонез.

За тиждень до Нового року приготувати 3 кілограм салату олів’є на середню сім’ю українцям коштуватиме 304 гривні, тоді як станом на 26 грудня 2021 року ціна становила 210 гривень. Вартість відносно минулого року зросла на 45%.

Зростання цін на продукти

Найбільше за останній рік підскочила ціна на овочі, а саме на моркву та цибулю - на 180%. На поличках супермаркетів цінники на ріпчасту в середньому становлять 30 гривень/кілограм, тоді як у грудні 2021 ціна була близько 11 гривень/кілограм. Кілограм моркви вартує 21,80 гривень, а минулого року ціна була близько 8 гривень.

Також відчутно подорожчали огірки. Кілограм свіжих овочів коштує в середньому близько 76,8 гривень/кілограм. Квашені солоні огірки - 44-102 гривень за кілограм. В деяких магазинах їх продають у вакуумній упаковці по 400-800 грамів, також їх можна придбати на вагу.

Найбільше подорожчали яйця. Наразі середня їх вартість на поличках супермаркетів становить близько 65 гривень за десяток, що на 90% дорожче, аніж в грудні 2021 року.

Водночас майонез у середньому подорожчав на 33%. Пачка соусу жирністю 72% та вагою 300 грамів коштує близько 39,9 гривень, тоді як тогорічна ціна була 29,9 гривень.

Банка консервованого горошку цьогоріч обійдеться від 30 до 50 гривень. Найдорожчий інгредієнт салату - варена лікарська ковбаса. Діапазон цін великий - від 210 до 300 гривень за кілограм.

"Індекс олів’є" - середня сума вартості, в яку обійдеться приготування салату за класичним рецептом до столу. Розраховується за аналогією до індексу борщу.