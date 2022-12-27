Индекс оливье: как за 2022 год выросла стоимость новогоднего салата

Стоимость оливье

Для определения стоимости индекса оливье 2022 за основу взят классический рецепт блюда с ингредиентами в расчете на общий вес 3 килограмм. В его состав входят следующие компоненты: картофель, морковь, яйца, свежие или маринованные огурцы, консервированный горошек, вареная колбаса, лук, овощи, майонез.

За неделю до Нового года приготовить 3 килограмма салата оливье на среднюю семью украинцам будет стоить 304 гривны, тогда как по состоянию на 26 декабря 2021 года цена составляла 210 гривен. Стоимость по отношению к прошлому году выросла на 45%.

Рост цен на продукты

Больше всего за последний год подскочила цена на овощи, а именно на морковь и лук - на 180%. На полках супермаркетов ценники на репчатую в среднем составляют 30 гривен/килограмм, тогда как в декабре 2021 года цена была около 11 гривен/килограмм. Килограмм моркови стоит 21,80 гривен, а в прошлом году цена была около 8 гривен.

Также ощутимо подорожали огурцы. Килограмм свежих овощей стоит в среднем около 76,8 грн/килограмм. Квашеные соленые огурцы - 44-102 гривен за килограмм. В некоторых магазинах их продают в вакуумной упаковке по 400-800 г, также их можно приобрести на вес.

Больше всего подорожали яйца. Сейчас их стоимость на полках супермаркетов составляет около 65 гривен за десяток, что на 90% дороже, чем в декабре 2021 года.

В то же время майонез в среднем подорожал на 33%. Пачка соуса жирностью 72% и весом 300 грамм стоит около 39,9 гривен, тогда как тогдашняя цена была 29,9 гривен.

Банка консервированного горошка в этом году обойдется от 30 до 50 гривен. Самый дорогой ингредиент салата – вареная лекарственная колбаса. Диапазон цен велик - от 210 до 300 гривен за килограмм.

"Индекс оливье" - средняя сумма стоимости, в которую обойдется приготовление салата по классическому рецепту к столу. Рассчитывается по аналогии с индексом борща.