Индекс финансового стресса НБУ упал до минимума

Индекс финансового стресса (ИФС), который рассчитывает Национальный банк Украины, осенью 2019 года упал до исторического минимума. Об этом во время презентации нового "Отчета о финансовой стабильности" НБУ сказал директор Департамента финансовой стабильности НБУ Виталий Ваврищук, передает корреспондент РБК-Украина.

Как отметил Ваврищук, финансовый сектор чувствует себя достаточно хорошо.

"Был определенный всплеск турбулентности в мае после того, как было принято неблагоприятное решение в отношении "ПриватБанка", но с того времени ситуация абсолютно нормализовалась и мы близки к историческим минимумам", - сказал он.

По данным НБУ, корпоративный субиндекс за последнее полугодие незначительно вырос - осенью акции агрокомпаний немного теряли в цене. Противоположный тренд имел субиндекс государственных ценных бумаг. Его значение в течение последнего года уменьшилось, сигнализируя об ослаблении суверенных рисков. Субиндекс валютного рынка отличался повышенной волатильностью, однако это не повлияло на тренд ИФС.

ИФС отражает исключительно текущее состояние дел в финансовом секторе и не указывает на будущие риски в краткосрочной или долгосрочной перспективах.

Напомним, по данным НБУ, результаты судебных процессов, связанных с "ПриватБанком", - один из наиболее масштабных вызовов для макрофинансовой стабильности Украины.

Как сообщало РБК-Украина, 16 декабря члены правления Национального банка Украины и министры экономического блока правительства обсудили монетарную политику в рамках Меморандума о взаимодействии, подписанного в октябре. В рамках встречи речь шла преимущественно о укреплении курса гривны и его влиянии на инфляцию и экономический рост