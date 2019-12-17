Індекс фінансового стресу НБУ впав до мінімуму

Індекс фінансового стресу (ІФС), який розраховує Національний банк України, восени 2019 року впав до історичного мінімуму. Про це під час презентації нового "Звіту про фінансову стабільність" НБУ сказав директор Департаменту фінансової стабільності НБУ Віталій Ваврищук, передає кореспондент РБК-Україна.

Як зазначив Ваврищук, фінансовий сектор почуває себе достатньо добре.

"Був певний сплеск турбулентності у травні після того, як було прийнято несприятливе рішення стосовно "ПриватБанку", але з того часу ситуація абсолютно нормалізувалася і ми близькі до історичних мінімумів", - сказав він.

За даними НБУ, корпоративний субіндекс за останнє півріччя незначно зріс- восени акції агрокомпаній дещо втрачали в ціні. Протилежний тренд мав субіндекс державних цінних паперів. Його значення протягом останнього року зменшилося, сигналізуючи про послаблення суверенних ризиків. Субіндекс валютного ринку відзначався підвищеною волатильністю, проте це не вплинуло на тренд ІФС.

ІФС відображає виключно поточний стан справ у фінансовому секторі і не вказує на майбутні ризики в короткостроковій чи довгостроковій перспективах.

Нагадаємо, за даними НБУ, результати судових процесів, пов’язаних із "ПриватБанком", - один з наймасштабніших викликів для макрофінансової стабільності України.

Як повідомляло РБК-Україна, 16 грудня члени правління Національного банку України і міністри економічного блоку уряду обговорили монетарну політику в рамках Меморандуму про взаємодію, підписаного у жовтні. У рамках зустрічі мова йшла переважно про зміцненні курсу гривні та його вплив на інфляцію й економічне зростання