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Индекс Dow Jones показал рекордный рост с 1933 года

Новости » Финансовый кризис 2020     25.03.2020 - 10:20
Индекс Dow Jones показал рекордный рост с 1933 года
Фото: Dow Jones (dowjones.com)

За один день индекс вырос более чем на 11%, компенсировав часть потерь последнего месяца

Индекс Dow Jones во вторник, 24 марта, показал самый большой однодневный процентный прирос с 1933 года, после того как американские законодатели заявили, что близки к соглашению о пакете мер по спасению экономики в ответ на вспышку коронавируса. Об этом сообщает агентство Reuters.

Все три основных фондовых индекса США восстановились после распродажи в понедельник, поскольку вспышка коронавируса вынудила целые страны ввести ограничительные меры.

Индекс Industrial Average вырос на 11,37% до 20 704,91 пункта, в то время как S&P 500 подскочил на 9,38% до 2447,33. Индекс Nasdaq Composite вырос на 8,12% до 7 417,86.

Высокопоставленные демократы и республиканцы заявили, что они близки к соглашению о стимулирующем законопроекте на сумму 2 трлн долларов, направленном на предоставление американской помощи безработным и помощь пострадавшим отраслям.

Новое законодательство дополняет агрессивные действия, объявленные Федеральным резервом в последние дни, включая покупку корпоративных облигаций и объявление о том, что центральный банк США будет предоставлять прямые займы компаниям.

Инвесторы также были удовлетворены заявлением президента США Дональда Трампа, который сказал, что рассматривает вопрос о том, как возобновить часть деловой жизни, когда на следующей неделе заканчиваются 15-дневные запретные меры, даже несмотря на то, что очень заразный вирус быстро распространяется и плохо оборудованные больницы борются с волной смертельных случаев.

Как сообщало РБК-Украина, Федеральная резервная система США 23 марта объявила о новых масштабных мерах поддержки экономики. ФРС намерена использовать весь свой набор инструментов для поддержки домохозяйств, предприятий и экономики США в связи с пандемией коронавируса, которая привел к огромным трудностям в Соединенных Штатах и во всем мире.

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