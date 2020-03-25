Індекс Dow Jones показав рекордне зростання з 1933 року

Фото: Dow Jones (dowjones.com)

За один день індекс виріс більш ніж на 11%, компенсувавши частину втрат останнього місяця

Індекс Dow Jones у вівторок, 24 березня, показав найбільший одноденний процентний приріс з 1933 року, після того як американські законодавці заявили, що близькі до угоди про пакет заходів з порятунку економіки у відповідь на спалах коронавірусу. Про це повідомляє агентство Reuters.

Всі три основних фондові індекси США відновилися після розпродажу в понеділок, оскільки спалах коронавірусу змусила цілі країни ввести обмежувальні заходи.

Індекс Industrial Average виріс на 11,37% до 20 704,91 пункту, в той час як S&P 500 підскочив на 9,38% до 2447,33. Індекс Nasdaq Composite виріс на 8,12% до 7 417,86.

Високопоставлені демократи і республіканці заявили, що вони близькі до угоди про заохочувальний законопроект на суму 2 трлн доларів, направлений на надання американської допомоги безробітним і допомогу постраждалим галузях.

Нове законодавство доповнює агресивні дії, оголошені Федеральним резервом в останні дні, включаючи купівлю корпоративних облігацій і оголошення про те, що центральний банк США буде надавати прямі позики компаніям.

Інвестори також були задоволені заявою президента США Дональда Трампа, який сказав, що розглядає питання про те, як відновити частина ділового життя, коли на наступному тижні закінчуються 15-денні заборонні заходи, навіть незважаючи на те, що дуже заразний вірус швидко поширюється і погано обладнані лікарні борються з хвилею смертельних випадків.

Як повідомляло РБК-Україна, Федеральна резервна система США 23 березня оголосила про нових масштабних заходи підтримки економіки. ФРС має намір використовувати весь свій набір інструментів для підтримки домогосподарств, підприємств і економіки США у зв'язку з пандемією коронавірусу, яка призвела до величезних труднощів у Сполучених Штатах і у всьому світі.