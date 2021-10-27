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Индекс борща: как изменились цены в Украине за последний год

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Украина, Среда 27 октября 2021 10:37
Индекс борща: как изменились цены в Украине за последний год Фото: борщ за год подорожал на 5,5% (Виталий Носач, РБК-Украина )
Автор: Александр Белоус

Порция борща на четырех человек, приготовленная по традиционному рецепту, обойдется в 65,16 грн. По сравнению с октябрем 2020 года цена выросла на 5,52%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис эффективного регулирования (BRDO).

По данным мониторинга BRDO, больше всего выросли цены на свеклу, морковь и капусту: +62,43%, +35,01% и +34,87% соответственно. Другие ингредиенты также выросли в цене, но не так ощутимо.

Подешевели только картофель (-8,05%) и сметана (-8,04%).

Индекс борща: как изменились цены в Украине за последний год

Напомним, по данным Госстата, средние цены на продукты питания в сентябре 2021 года по сравнению с сентябрем прошлого года выросли 14,3%. Это выше общей инфляции, которая составляла 11,0%.

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