Индекс борща: как изменились цены в Украине за последний год

Фото: борщ за год подорожал на 5,5% (Виталий Носач, РБК-Украина )

Порция борща на четырех человек, приготовленная по традиционному рецепту, обойдется в 65,16 грн. По сравнению с октябрем 2020 года цена выросла на 5,52%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис эффективного регулирования (BRDO).

По данным мониторинга BRDO, больше всего выросли цены на свеклу, морковь и капусту: +62,43%, +35,01% и +34,87% соответственно. Другие ингредиенты также выросли в цене, но не так ощутимо. Подешевели только картофель (-8,05%) и сметана (-8,04%).