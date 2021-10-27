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Індекс борщу: як змінилися ціни в Україні за останній рік

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Україна, Середа 27 жовтня 2021 10:37
Індекс борщу: як змінилися ціни в Україні за останній рік Фото: борщ за рік подорожчав на 5,5% (Віталій Носач, РБК-Україна )
Автор: Олександр Білоус

Порція борщу на чотирьох осіб, приготована за традиційним рецептом, обійдеться. 65,16 грн. Порівняно з жовтнем 2020 року ціна зросла на 5,52%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс ефективного регулювання (BRDO).

За даними моніторингу BRDO, найбільше зросли ціни на буряк, моркву та капусту: +62,43%, +35,01% та +34,87% відповідно. Інші інгредієнти також зросли в ціні, але не так відчутно.

Подешевшали тільки картопля (-8,05%) та сметана (-8,04%).

Індекс борщу: як змінилися ціни в Україні за останній рік

Нагадаємо, за даними Держстату, середні ціни на продукти харчування у вересні 2021 року порівняно з вереснем минулого року зросли 14,3%. Це вище загальної інфляції, яка становила 11,0%.

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Ціни на продукти
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