Індекс Біг-Маку: скільки в Україні має коштувати долар

За даними видання, Біг-Мак коштує в Україні 92 гривень, тоді як у США - 5,36 доларів. Таким чином, курс української валюти недооцінений на 53,5% порівняно з фактичним обмінним курсом 36,92 грн/долар, а курс купівельної спроможності має бути на рівні 17,16 грн/долар.

Найбільш недооціненими валютами світу у січні 2023 року є грошові одиниці Єгипту, Індонезії та Тайваню.

Переоціненими валютами є лише швейцарський франк (на 35,4%), уругвайське песо (на 27,8%), норвезька крона (на 22,9%), шведська крона (на 4,8%), данська крона (на 0, 9%).