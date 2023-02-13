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Індекс Біг-Маку: скільки в Україні має коштувати долар

Фото: долар в Україні має коштувати 17 гривень (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Українська гривня опустилася на четверте місце з кінця у списку недооцінених валют світу в оновленому Індексі Біг-Маку. Рік тому гривня була на шостому місці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані рейтингу The Economist за січень 2023 року.

За даними видання, Біг-Мак коштує в Україні 92 гривень, тоді як у США - 5,36 доларів. Таким чином, курс української валюти недооцінений на 53,5% порівняно з фактичним обмінним курсом 36,92 грн/долар, а курс купівельної спроможності має бути на рівні 17,16 грн/долар.

Найбільш недооціненими валютами світу у січні 2023 року є грошові одиниці Єгипту, Індонезії та Тайваню.

Переоціненими валютами є лише швейцарський франк (на 35,4%), уругвайське песо (на 27,8%), норвезька крона (на 22,9%), шведська крона (на 4,8%), данська крона (на 0, 9%).

Зазначимо, у липні 2022 року The Economist не зміг оцінити курс гривні до долара в Індексі Біг-Маку, оскільки Мережа McDonald's тимчасово закрила ресторани швидкого харчування після російського вторгнення. Після цього ресторани McDonald's почали відкриватись в Україні.

Водночас, російський рубль, як і раніше, відсутній в індексі, оскільки McDonald's пішов з території РФ.

Big Mac index був розроблений виданням The Economist у 1986 році. Методологія розрахунку індексу базується на теорії паритету купівельної спроможності (ПКЗ), за якою валютний курс має зрівнювати вартість кошика товарів (у даному випадку бургера) у різних країнах.

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