Индекс Биг-Мака: сколько в Украине должен стоить доллар

Согласно данным издания, Биг-Мак стоит в Украине 92 гривен, в то время как в США - 5,36 долларов. Таким образом, курс украинской валюты недооценен на 53,5% по сравнению с фактическим обменным курсом 36,92 грн/доллар, а курс по покупательной способности должен быть на уровне 17,16 грн/доллар.

Самыми недооцененными валютами мира в январе 2023 года являются денежные единицы Египта, Индонезии и Тайваня.

Переоцененными валютами являются только швейцарский франк (на 35,4%), уругвайский песо (на 27,8%), норвежская крона (на 22,9%), шведская крона (на 4,8%), датская крона (на 0,9%).