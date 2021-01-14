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Индекс Биг-Мака: доллар в Украине должен стоить 11 гривен

Четверг 14 января 2021 11:13
Индекс Биг-Мака: доллар в Украине должен стоить 11 гривен
Автор: Александр Белоус

Гривна недооценена на 61%

Украинская гривна поднялась на пятое место с конца в списке самых недооцененных валют мира в обновленном Индексе Биг-Мака. В июле 2020 года гривна находилась на четвертом месте.

Об этом свидетельствуют данные рейтинга издания The Economist за январь 2021 года.

Согласно данным издания, Биг-Мак стоит в Украине 62 грн, в то время как в США - 5,66 долларов. Таким образом, курс украинской валюты недооценен на 61,1% по сравнению с фактическим обменным курсом 28,14 грн/доллар, а курс по покупательной способности должен быть на уровне 10,95 грн/доллар.

Индекс Биг-Мака: доллар в Украине должен стоить 11 гривен

Самыми недооцененными валютами мира в январе 2021 года являются денежные единицы ЮАР, Турции, России и Ливана.

Индекс Биг-Мака: доллар в Украине должен стоить 11 гривен

Переоцененными валютами являются только швейцарский франк, шведская крона и норвежская крона. В Швейцарии Биг-Мак стоит на 28,8% дороже, чем в США.

Индекс Big Mac index был разработан изданием The Economist в 1986 году. Методология расчета индекса базируется на теории паритета покупательной способности (ППС), по которой валютный курс должен уравнивать стоимость корзины товаров (в данном случае бургера) в разных странах.

Напомним, по данным Глобального раунда Программы международных сопоставлений Всемирного банка, в 2017 году средние цены в Украине составляли 33,4% от уровня средних по миру.

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