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Індекс Біг-Мака: долар в Україні повинен коштувати 11 гривень

Четвер 14 січня 2021 11:13
Індекс Біг-Мака: долар в Україні повинен коштувати 11 гривень
Автор: Олександр Білоус

Гривня недооцінена на 61%

Українська гривня піднялася на п'яте місце з кінця у списку найбільш недооцінених валют світу в оновленому Індекс Біг-Мака. У липні 2020 року гривня перебувала на четвертому місці.

Про це свідчать дані рейтингу видання The Economist за січень 2021 року.

Згідно з даними видання, Біг-Мак коштує в Україні 62 грн, в той час як в США - 5,66 доларів. Таким чином, курс української валюти недооцінений на 61,1% у порівнянні з фактичним обмінним курсом 28,14 грн/долар, а курс за купівельною спроможністю повинен бути на рівні 10,95 грн/долар.

Індекс Біг-Мака: долар в Україні повинен коштувати 11 гривень

Найбільш недооціненими валютами світу в січні 2021 року є грошові одиниці ПАР, Туреччини, Росії та Лівану.

Індекс Біг-Мака: долар в Україні повинен коштувати 11 гривень

Переоціненими валютами є тільки швейцарський франк, шведська крона і норвезька крона. У Швейцарії Біг-Мак коштує на 28,8% дорожче, ніж в США.

Індекс Big Mac index був розроблений виданням The Economist у 1986 році. Методологія розрахунку індексу базується на теорії паритету купівельної спроможності (ПКС), за якої валютний курс повинен зрівнювати вартість кошика товарів (в даному випадку бургера) в різних країнах.

Нагадаємо, за даними Глобального раунду Програми міжнародних зіставлень Всесвітнього банку, у 2017 році середні ціни в Україні становили 33,4% від рівня середніх по світу.

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